Страшний сон Росії. Армія РФ один з головних постачальників техніки для нашого війська, - Зеленський
Збройні Сили України використовують покинуту техніку військ РФ для захисту своєї держави.
Про це повідомив під час вечірнього звернення Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.
"Вони тікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони у страшному сні не могли такого побачити", - сказав президент.
Також Зеленський звернувся до російських військових, які вже зайшли на українську землю та до тих, яких тільки збираються відправити на війну з Україною.
"Російські строковики, послухайте мене уважно. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя, але й ваше також заберуть. Заради чого вам гинути і навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо в перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте щодо цієї війни, цієї ганьби та про свою державу", - зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський оголосив перші кроки податкової реформи в Україні.
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