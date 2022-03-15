Скасування перевірок, 2% податку для усіх, ФОПам – добровільна сплата. Президент озвучив перші кроки податкової реформи в Україні

Про це повідомив під час вечірнього звернення Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.

Уряд узгодив пакет рішень для підтримки економіки країни. Щоби бізнес працював і люди були з роботою. Там, де безпека це дозволяє і люди до цього готові.

"Перше рішення – починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, ставимо добровільну оплату єдиного податку.

Друге – максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх підприємств, щоб усі працювали нормально. Щоби міста оживали, а всюди, де немає бойових дій, продовжувалось життя.

Умова лише одна – ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського законодавства. І це лише перші кроки нашої податкової реформи. Далі буде", - зазначив Володимир Зеленський.

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