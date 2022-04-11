Стратегічна помилка режиму Путіна: влітку Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО, – ЗМІ

Про це повідомляє The Times.

За словами посадовців США, Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.

У Вашингтоні розраховують на цей крок, який розширить західний альянс з 30 до 32 членів, і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.

Американські офіційні особи заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було "темою розмов і кількох сесій" під час переговорів між міністрами закордонних справ альянсу минулого тижня, у яких взяли участь Швеція та Фінляндія.

"Як це може бути чимось іншим, крім масштабної стратегічної помилки Путіна?" – сказав один високопоставлений американський чиновник.

Очікується, що Фінляндія подасть заявку в червні, а за нею – і Швеція.

Країни разом працюють над досягненням внутрішнього консенсусу, але, наголошують чиновники, остаточні рішення будуть прийматися незалежно.

НАТО планує розгорнути постійні військові сили на кордонах країн-членів, щоб запобігти подальшому російському вторгненню.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив раніше, що дії режиму Путіна спровокували "фундаментальну трансформацію" військової коаліції, яка відображатиме довгострокові наслідки війни в Україні.

Членство Фінляндії та Швеції в НАТО спричинить передислокацію на північно-західному фланзі РФ, ще більше розтягнувши армію росіян.

Європейські дипломати підкреслюють, що обидві країни значно розширять можливості НАТО, особливо щодо збору розвідувальних даних і повноважень ВПС.

Натомість Росія традиційно застерігає Фінляндію та Швецію від вступу до НАТО.

Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb