Стратегічна помилка режиму Путіна: влітку Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО, – ЗМІ
Уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну
Про це повідомляє The Times.
За словами посадовців США, Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.
У Вашингтоні розраховують на цей крок, який розширить західний альянс з 30 до 32 членів, і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.
Американські офіційні особи заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було "темою розмов і кількох сесій" під час переговорів між міністрами закордонних справ альянсу минулого тижня, у яких взяли участь Швеція та Фінляндія.
"Як це може бути чимось іншим, крім масштабної стратегічної помилки Путіна?" – сказав один високопоставлений американський чиновник.
Очікується, що Фінляндія подасть заявку в червні, а за нею – і Швеція.
Країни разом працюють над досягненням внутрішнього консенсусу, але, наголошують чиновники, остаточні рішення будуть прийматися незалежно.
НАТО планує розгорнути постійні військові сили на кордонах країн-членів, щоб запобігти подальшому російському вторгненню.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив раніше, що дії режиму Путіна спровокували "фундаментальну трансформацію" військової коаліції, яка відображатиме довгострокові наслідки війни в Україні.
Членство Фінляндії та Швеції в НАТО спричинить передислокацію на північно-західному фланзі РФ, ще більше розтягнувши армію росіян.
Європейські дипломати підкреслюють, що обидві країни значно розширять можливості НАТО, особливо щодо збору розвідувальних даних і повноважень ВПС.
Натомість Росія традиційно застерігає Фінляндію та Швецію від вступу до НАТО.
- Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх
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