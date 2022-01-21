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Стрічка-призер Берлінале "Стоп-Земля" вийшла в прокат для людей із порушенням зору

21 січня, 2022 п'ятниця
20:35
Культура

Фільм української режисерки Катерини Горностай "Стоп-Земля" вийшов у прокат зі звукоописом від "Доступного кіно"

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Володар "Кришталевого ведмедя" Берлінале - стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля", яка зараз йде у прокаті, стала доступною для людей із порушенням зору – в будь-якому українському кінотеатрі, за допомогою безкоштовного застосунку Earcatch зі звукоописом фільму від агенції "Доступне кіно" громадської організації "Боротьба за права"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Держкіно, "Стоп-Земля" - автобіографічна історія про дослідження себе. 16-річна Маша вчиться у звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів, вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся спитати - ніколи не знатимеш, чи це взаємно.

  • Нагадаємо, 26 травня 2021 український фільм "Стоп-земля" отримав Кришталевого ведмедя Берлінале.

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