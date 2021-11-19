Стрічка про УПА "Схрон", що перемогла на кінофестивалі "Молодість", з'явилася в онлайн-доступі

Про це повідомляє Takflix.



"Схрон", визнаний найкращим короткометражним фільмом Національної програми кінофестивалю "Молодість" у 2020 році, відтепер доступний у інших країнах із англійськими субтитрами.



Події фільму відбуваються в 1946 році. За сюжетом, повстанці та вагітна дружина командира переховуються в криївці від НКВС, однак дехто з героїв приховує таємницю.



Сюжет фільму частково заснований на реальних подіях 1946 року, що відбулися з провідником ОУН Ярославом "Робертом" Мельником. Перед створенням стрічки режисер Оксана Войтенко дослідила тему через записи служби безпеки УПА та спогади самих повстанців.



Співавтором сценарію виступив Анатолій Соболевський, який воював на сході України у складі добровольчого батальйону ОУН.



Головну роль зіграла Вероніка Шостак, відома за фільмами "Брати. Остання сповідь" Вікторії Трофіменко та "Поводир" Олеся Саніна.



Продюсерами фільму стали Юрій Мінзянов і Катерина Банах.



"Схрон" - номінант п'ятої Національної премії "Золота дзиґа" та нагороди фестивалю "Кіноколо" як найкращий короткометражний фільм.



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