Стріляли з артилерії й танків: на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 27 цивільних об'єктів
У Запорізькій області протягом 5 жовтня російські окупанти зруйнували 27 цивільних об'єктів у районі 23 населених пунктів
Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.
На Запорізькому напрямку 5 жовтня ситуація суттєво не змінилась. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Минулої доби вони гатили по українських позиціях із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Степового, Гуляйполя, Малиніки, Залізничного, Оріхова, Успенівки, Новоданилівки, Полтавки, Ольгівського, Новомиколаївки, Кам'янського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки, Новоандріївки, Білогір'я, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Степногірська, Юрківки, Таврійського.
"Надійшло 27 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА
Упродовж 5 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 183 цивільних, зокрема 36 дітей.
- 6 жовтня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, дві людини загинули, ще 6 постраждали.
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