"Стріляти у відповідь ніхто не забороняв": Залужний про домовленість ТКГ щодо режиму припинення вогню

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наші військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання. Вони оберігають свою Батьківщину, захищають мирних жителів. Звісно, якщо буде загроза життю та здоров'ю військовослужбовцям або цивільним, військові мають робити те, що вони робили", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний підкреслив, що військові повністю підтримують режим припинення вогню, адже це дасть змогу запобігти втратам.

На уточнююче запитання, чи можуть сили ЗСУ у зв'язку з новими домовленостями відкривати вогонь у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, Залужний відповів: "Їм ніхто стріляти у відповідь і не забороняв. Ще раз звертаю увагу, що йде мова не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання".



Як повідомлялося раніше, у середу, 22 грудня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

23 грудня Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму