Стріляв у цивільних на Чернігівщині: судитимуть російського військовослужбовця
Судитимуть чергового військовослужбовця РФ, який стріляв у цивільних під час тимчасової окупації Чернігівщини
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.
Зазначається, що 2 березня 2022 року обвинувачений, щоб залякати мешканців тимчасово окупованого військовими РФ села Сибереж Чернігівського району, стріляв у них з автоматичної зброї. Мирні мешканці - чоловік та жінка не становили для нього жодної загрози.
Внаслідок цього потерпіла отримала вогнепальне поранення плеча.
Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права цивільне населення не може бути об’єктом нападу.
Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Чернігівській області.
- 26 травня повідомлялося, що українські правоохоронці оголосили підозру місцевій жительці Мелітополя, яка працювала "першою заступницею міністра освіти і науки Запорізької області" в окупантів.
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