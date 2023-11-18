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Студентам, що лишаються за кордоном, скасують стипендії, - Міносвіти

18 листопада, 2023 субота
20:11
Суспільство студент, студенти, бакалавр

Стипендії для студентів, які навчаються за кордоном, будуть скасовані. Натомість для студентів, що навчаються в Україні стипендіальне забезпечення буде збільшено

Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в етері телемарафону.

Він зазначив, що Президент України звернув увагу на те, скільки наразі є стипендіатів, які перебувають за кордоном. На його думку, стипендіальне забезпечення наразі є важливішим для студентів, які навчаються в Україні. Тому, імовірно, студентам, що лишаються за кордоном, стипендії будуть скасовані.

"Питання стипендіального забезпечення їм буде перекрите, і в цьому випадку це означатиме, що у нас буде економія коштів, яка дозволить нам збільшити стипендії для тих, які є в Україні. Ми маємо допомогти студентам, які навчаються в Україні, які будують нашу країну разом з нами, щоб вони дійсно мали можливості вчитися", - наголосив заступник міністра.

За словами Винницького, економічна стипендія призначена для того, аби "допомогти отримати ті знання, які будуть потрібні для перемоги та для відбудови України після перемоги". 

  • 18 жовтня стало відомо, що законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації, мав бути проголосованим ще у вересні. Однак щодо нього в Раді тривають дискусії.
Економіка
Україна
освіта
Наука
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