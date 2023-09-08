Створені ШІ: Австралія вимагатиме від Google і Bing видаляти матеріали про жорстоке поводження з дітьми
Австралійський інтернет-регулятор у п'ятницю, 8 вересня, заявив, що змусить пошукові системи Google і Bing вжити заходів для запобігання поширення матеріалів про жорстоке поводження з дітьми, створених штучним інтелектом
Про це інформує Reuters.
Комісарка з питань електронної безпеки Джулі Інман Грант повідомила, що гіганти індустрії на прохання уряду розробили новий кодекс безпеки, згідно з яким пошукові системи повинні гарантувати, що такий контент не відображатиметься у результатах пошуку.
За словами комісарки, також є вимога, щоб вбудовані в пошуковики функції ШІ не могли створювати діпфейки.
"Використання ШІ зросло настільки швидко, що, на мою думку, певною мірою застало весь світ зненацька", - вказала Грант, обґрунтовуючи необхідність змін до кодексу.
За її словами, попередній кодекс, розроблений компаніями Alphabet (Google) і Microsoft (Bing), не охоплював контент, створений штучним інтелектом, тому вона попросила їх повернутися до його розробки.
"Коли найбільші гравці галузі оголосили, що інтегрують генеративний ШІ у свої пошукові функції, у нас був проєкт кодексу, який явно вже не відповідав своєму призначенню. Ми попросили індустрію спробувати ще раз (розробити новий, - ред.)", - додала Грант.
Регулятор схвалив нову версію кодексу. Раніше цього року він зареєстрував кодекси безпеки для кількох інших інтернет-сервісів, таких як соціальні мережі, додатки для смартфонів і постачальників обладнання. Ці кодекси набудуть чинності наприкінці 2023 року. Триває розробка кодексів безпеки для інтернет-сховищ і сервісів приватних повідомлень.
- Тим часом Google представила нову функцію штучного інтелекту у програмі для відеодзвінків Meet. Вона може замінити людину під час робочих зустрічей.
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