В Google Meet презентували штучний інтелект Duet, який замінятиме людей на робочих зустрічах
Google представила нову функцію штучного інтелекту у програмі для відеодзвінків Meet, яка може замінити людину під час робочих зустрічей
Про це пише ITC.ua.
Зазначається, що головна мета ШІ Duet, який презентували на конференції Cloud Next Google, полягає у допомозі людям дізнатися про те, що відбувалось під час онлайн-зустрічі в Google Meet у випадку відсутності на ній.
Одна з функцій нового штучного інтелекту - можливість робити нотатки в режимі реального часу.
"Якщо ви запізнились на зустріч - Duet надасть вам детальне резюме в середині відеодзвінка, яке по завершенні буде збережене в документах та навіть доповнене відеокліпами важливих моментів", - пояснюють в ITC.ua.
Фото: google meet
Інша корисна функція Duet дозволить штучному інтелекту взяти участь у зустрічі від імені людини. Програма автоматично згенерує текст того, що ви могли б обговорити – нотатки будуть надані усім учасникам відеодзвінка.
Додатково ШІ Duet запропонує функції студійного зображення, освітлення та звуку. Також він зможе додавати динамічні плитки з іменами завдяки системі розпізнавання облич й автоматичні субтитри з можливістю перекладу для 18 мов у реальному часі.
Ці ШІ-функції для Google Meet почнуть розгортатися пізніше 2023 року.
Варто зазначити, що окрім Google Meet, подібні можливості раніше запустили Microsoft і Zoom.
- Напередодні повідомлялося, що Microsoft Corp. в Японії запустить ізольовану версію свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, який буде здатний обробляти секретну інформацію державних органів та конфіденційні дані корпорацій.
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