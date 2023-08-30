В Google Meet презентували штучний інтелект Duet, який замінятиме людей на робочих зустрічах

Про це пише ITC.ua.

Зазначається, що головна мета ШІ Duet, який презентували на конференції Cloud Next Google, полягає у допомозі людям дізнатися про те, що відбувалось під час онлайн-зустрічі в Google Meet у випадку відсутності на ній.

Одна з функцій нового штучного інтелекту - можливість робити нотатки в режимі реального часу.

"Якщо ви запізнились на зустріч - Duet надасть вам детальне резюме в середині відеодзвінка, яке по завершенні буде збережене в документах та навіть доповнене відеокліпами важливих моментів", - пояснюють в ITC.ua.

Фото: google meet

Інша корисна функція Duet дозволить штучному інтелекту взяти участь у зустрічі від імені людини. Програма автоматично згенерує текст того, що ви могли б обговорити – нотатки будуть надані усім учасникам відеодзвінка.

Додатково ШІ Duet запропонує функції студійного зображення, освітлення та звуку. Також він зможе додавати динамічні плитки з іменами завдяки системі розпізнавання облич й автоматичні субтитри з можливістю перекладу для 18 мов у реальному часі.

Ці ШІ-функції для Google Meet почнуть розгортатися пізніше 2023 року.

Варто зазначити, що окрім Google Meet, подібні можливості раніше запустили Microsoft і Zoom.