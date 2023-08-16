Про це інформує Kyodo.

Нова версія Chat Generative Pre-trained Transformer відрізняється від загальнодоступної тим, що буде обробляти всю інформацію в центрах на території Японії, не відправляючи її на сервери за межами країни.

Повідомляється, що це дозволить японським міністерствам, банкам, відомствам, компаніям та корпораціям безпечно використовувати цю технологію для обробки своїх конфіденційних даних. Очікується, що така ізольована версія чат-бота буде популярна серед японських організацій.

Японія стане третім регіоном, де Microsoft запустить свій сервіс ChatGPT після США та Європи. Це відповідає зусиллям прем’єр-міністра Фуміо Кішіди використати штучний інтелект (ШІ) як новий двигун економічного зростання Японії, що допоможе країні уникнути десятиліття економічної стагнації.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно наголосив, крок Microsoft є важливим з точки зору використання штучного інтелекту в Японії, уряд продовжить розглядати, чи буде він приймати послугу на основі потреб кожного державного агентства.

Що відомо про ChatGPT

ChatGPT - це безплатний чат-бот від OpenAI, який запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Тоді ним могли скористатися лише власники гаджетів на операційній системі iOS.

5 липня стало відомо, що надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.

23 липня компанія OpenAI анонсувала запуск додатка ChatGPT для Android наступного тижня.