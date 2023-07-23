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Додаток ChatGPT для Android стане доступним вже наступного тижня

23 липня, 2023 неділя
14:56
Технології

Компанія OpenAI анонсувала додаток ChatGPT для Android - він стане доступним вже наступного тижня

Про це йдеться у Twitter компанії.

Зазначається, що вже від сьогодні користувачі можуть попередньо передзавантажити додаток.

"Анонс ChatGPT для Android! Додаток стане доступним для користувачів наступного тижня, ви можете попередньо замовити його в магазині Google Play уже сьогодні", - йдеться у заяві.

  • Аналітична компанія Similarweb повідомила, що надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.
штучний інтелект
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