Додаток ChatGPT для Android стане доступним вже наступного тижня

Про це йдеться у Twitter компанії.

Зазначається, що вже від сьогодні користувачі можуть попередньо передзавантажити додаток.

"Анонс ChatGPT для Android! Додаток стане доступним для користувачів наступного тижня, ви можете попередньо замовити його в магазині Google Play уже сьогодні", - йдеться у заяві.