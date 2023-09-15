Створюється юридичний хаос, який дуже любить Коломойський, - журналіст Ніколов про підозри олігарху
Судової перспективи у справах щодо олігарха Ігоря Коломойського досягнути зараз дуже складно. Його юридична служба завжди в Україні була однією з найкращих
Про це повідомив журналіст, співзасновник незалежної групи "Наші гроші" Юрій Ніколов в етері телеканалу "Еспресо".
"Судової переспективи зараз стає дуже класно досягнути. Юридична служба Коломойського завжди в Україні була одною з найкразих, на нього навіть Портнов працював певний час. Тому, думаю, що буде дуже складно і дуже цікаво", - розповів Ніколов.
"Ми маємо одночасно тиждень тому одну підозру від СБУ та БЕБ, ще одну підозру від НАБУ, по якій арештовуються активи (сьогодні суд має приймати рішення), і тепер ще третій епізод", - додав Ніколов.
За його словами, 510 мільйонів, які фігурують по справі довкола Укрнафти, це жалюгідні копійки. У НАБУ теж є провадження по Укрнафті, і там мова йшла про десятки мільярдів гривень.
"Таке враження, що СБУ з БЕБ побігли, аби встигнути швидше ніж НАБУ", - каже журналіст.
Він також розповів про історію в 2014 році на 9 млрд грн, за які ПриватБанк, який ще тоді належав Коломойському, заплатив фірмам за оплату по контрактах на придбання екскаваторів і хімічної речовини, з якої роблять кіноплівку. Ця проплата пішла, екскаваторів не було. Мова йшла про 100 екскаваторів. Цей епізод ще чекає свого кримінального провадження.
- 15 вересня СБУ оголосила нову підозру Коломойському за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн.
- 6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду.
- У четвер, 7 вересня, Ігорю Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.
- 8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин.
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