Створюється юридичний хаос, який дуже любить Коломойський, - журналіст Ніколов про підозри олігарху

Про це повідомив журналіст, співзасновник незалежної групи "Наші гроші" Юрій Ніколов в етері телеканалу "Еспресо".

"Судової переспективи зараз стає дуже класно досягнути. Юридична служба Коломойського завжди в Україні була одною з найкразих, на нього навіть Портнов працював певний час. Тому, думаю, що буде дуже складно і дуже цікаво", - розповів Ніколов.

"Ми маємо одночасно тиждень тому одну підозру від СБУ та БЕБ, ще одну підозру від НАБУ, по якій арештовуються активи (сьогодні суд має приймати рішення), і тепер ще третій епізод", - додав Ніколов.

За його словами, 510 мільйонів, які фігурують по справі довкола Укрнафти, це жалюгідні копійки. У НАБУ теж є провадження по Укрнафті, і там мова йшла про десятки мільярдів гривень.

"Таке враження, що СБУ з БЕБ побігли, аби встигнути швидше ніж НАБУ", - каже журналіст.

Він також розповів про історію в 2014 році на 9 млрд грн, за які ПриватБанк, який ще тоді належав Коломойському, заплатив фірмам за оплату по контрактах на придбання екскаваторів і хімічної речовини, з якої роблять кіноплівку. Ця проплата пішла, екскаваторів не було. Мова йшла про 100 екскаваторів. Цей епізод ще чекає свого кримінального провадження.