Сучасне переозброєння ЗСУ - єдина гарантія безпеки для України, - військовий експерт Їжак
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що найкращою гарантією безпеки для України стане сучасне переозброєння ЗСУ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Після російсько-української війни однією з умов миру для України стане сучасне переозброєння ЗСУ. Україна отримає сучасне озброєння та суттєву допомогу у зміцненні обороноздатності країни. На першому етапі мають також створені конкретні механізми для швидкого реагування на загрози територіальної цілісності України", - пояснив Їжак.
Експерт наголосив на важливості створення механізмів для швидкого надання Україні військової допомоги.
"Для України має бути прописаний автоматичний "Рамштайн" у разі військової загрози. Це базові речі, які будуть основними складовими для України. Тобто при новій загрозі територіальній цілісності України мають існувати механізми для швидкої допомоги нашій державі", - додав він.
- 13 вересня в Офісі президента презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 40.81Продаж 41.9
- Актуальне
- Важливе