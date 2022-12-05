Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Після російсько-української війни однією з умов миру для України стане сучасне переозброєння ЗСУ. Україна отримає сучасне озброєння та суттєву допомогу у зміцненні обороноздатності країни. На першому етапі мають також створені конкретні механізми для швидкого реагування на загрози територіальної цілісності України", - пояснив Їжак.

Експерт наголосив на важливості створення механізмів для швидкого надання Україні військової допомоги.

"Для України має бути прописаний автоматичний "Рамштайн" у разі військової загрози. Це базові речі, які будуть основними складовими для України. Тобто при новій загрозі територіальній цілісності України мають існувати механізми для швидкої допомоги нашій державі", - додав він.

13 вересня в Офісі президента презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України.

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