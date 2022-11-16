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Суд арештував акції 5 обленерго, які контролює російська організація "Лужники" в Україні

16 листопада, 2022 середа
19:10
Кримінал

Суд наклав арешт на контрольні пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. Їх контролює російська організація

Про це інформують журналісти "Схем".

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури Херсонобленерго - 99,9% активів, Кіровоградобленерго - 72,9%, Житомиробленерго - 95,5%, Рівнеобленерго - 93,2% акцій та Чернівціобленерго - 96,8%, що входять у групу VS Energy. За даними слідства контролюють ці підприємства громадяни Росії Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін, які входять у злочинну організацію "Лужники". Ця спільнота виступає за зміни меж території та кордону України 

"В ході досудового розслідування встановлено, що на території України починаючи з 2001 року і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами Російської Федерації", - заявляв у клопотанні прокурор Роман Тулін.

За даними слідства, "Лужники" представляють три громадяни Росії: Олександр Бабаков – депутат держдуми, Євгеній Гінер - президент московського армійського футбольного клубу ЦСКА та партнер російської держкорпорації Ростех, яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію, зокрема військового призначення. Нею керує ексофіцер ФСБ Сергій Чемезов, друг і соратник Путіна. Михайло Воєводін, згідно з даними слідства, так званий злодій в законі на прізвисько Міша Лужнецький.

Відповідно до матеріалів слідства:, "Бабаков, бувши політичним діячем від провладної в Росії партії "Единая Россия", користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 роках, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи". Євгеній Гінер забезпечував необхідні заходи з фінансування, а Воєводін організовував силовий супровід процесів заволодіння активами.

Слідчі встановили, що у 2017-2022 років підконтрольні VS Energy обленерго за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частину грошей легалізували шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.

"Встановлено, що організатори протиправної діяльності, а також учасники групи компаній VS Energy та низка інших пов’язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України", - йдеться у матеріалах.

Фігуранти включені у список осіб з персональними санкціями, відповідно до рішень РНБОУ. Бабаков же перебуває під санкціями ще і ЄС та США.

У 2014 році Бабаков голосував за анексію Криму, де група VS Energy контролює енергокомпанію Севастопольобленерго. А 3 жовтня цього року - вже за анексію Запорізької та Херсонської областей.

За даними ЗМІ, Бабаков, Гінер та Воєводін контролюють в Україні велику бізнес-імперію - мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури - п’ять обленерго, які забезпечують постачання електроенергії в домівки мільйонів українців одразу декількох областей.

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Росія
Чернівці
Херсонщина
Житомирщина
Енергія
Рівненщина
Кіровоградщина
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