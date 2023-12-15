Суд дозволив польським перевізникам відновити блокаду в Дорогуську

Про це повідомляє Радіо Люблін.

У п'ятницю, 15 грудня, окружний суд Любліна розглянув і підтримав скаргу польських перевізників на рішення голови гміни Дорогуська Войцеха Сави. Раніше він не погодив дозволу на протести через "загрозу майну". Тому з понеділка, 18 грудня, польські перевізники можуть знову розпочати акцію протесту.

"Варто зазначити, що це зібрання не має на меті перешкоджати перевіркам на кордоні, а насамперед має на меті уповільнити їх", - зазначив суддя окружного суду у Любліні Пьотр Ринг.

Суд також постановив, що голова гміни не міг відмовити в можливості організувати протест, посилаючись на загрозу втрати майна значного розміру, оскільки він не продемонстрував конкретних можливих збитків.

Войцех Сава каже, що поки не вирішив, чи буде оскаржувати цей вирок.

"У мене є на це 24 години. Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на нього, і лише тоді зможемо оскаржити рішення. Дивлячись сьогодні, де черга - а вона вже дійшла до Дорогучі (село, розташоване дорогою на Дорогуськ, - ред.), я думаю, що це буде величезна загроза безпеці. Черга вже розтягнулася на 60 км і, ймовірно, буде збільшуватися", - прокоментував рішення суду мер Дорогуська Войцех Сава.

Якщо він усе ж оскаржить рішення, справу передадуть до апеляційного суду в Любліні.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністрка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

Почали розблоковувати рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ" 11 грудня.