Суд Хорватії відмовим п'ятьом чеченським біженцям у політичному притулку
У Хорватії суд відмовив у статусі політичних біженців і в наданні міжнародного захисту п'ятьом біженцям із Чечні, які втекли з Росії, оскільки не хотіли брати участь у війні проти України
Про це інформує "Кавказ. Реалії" із посиланням на представника Асамблеї чеченців європи Іса Дадуєва.
"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і обґрунтована лише на припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами", - сказав Дадуєв і назвав це рішення "дуже упередженим".
Він додав, що чеченських біженців можуть депортувати назад у Росію.
Уродженці Чечні, які зараз перебувають у Хорватії транзитом, серед причин своєї еміграції назвали небажання брати участь у війні проти України. Наразі вони залишаються у центрі мігрантів, звідки їх можуть випустити для проїзду в іншу країну. Водночас їх можуть звідти депортувати до Росії. Проте поки що остаточне рішення хорватської влади щодо їх переміщення невідоме.
- 3 квітня міністр у справах ветеранів Томо Медвед під час візиту до Києва заявив, що Хорватія планує прийняти поранених українських солдатів.
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