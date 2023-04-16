Суд Хорватії відмовим п'ятьом чеченським біженцям у політичному притулку

Про це інформує "Кавказ. Реалії" із посиланням на представника Асамблеї чеченців європи Іса Дадуєва.

"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і обґрунтована лише на припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами", - сказав Дадуєв і назвав це рішення "дуже упередженим".

Він додав, що чеченських біженців можуть депортувати назад у Росію.

Уродженці Чечні, які зараз перебувають у Хорватії транзитом, серед причин своєї еміграції назвали небажання брати участь у війні проти України. Наразі вони залишаються у центрі мігрантів, звідки їх можуть випустити для проїзду в іншу країну. Водночас їх можуть звідти депортувати до Росії. Проте поки що остаточне рішення хорватської влади щодо їх переміщення невідоме.