Про це повідомила Служба безпеки України у фейсбук.

"На Вінниччині за ініціативи СБУ арештовано активи російської компанії на понад 2 млрд грн. Ця фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників. А саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в рф та є членом політичної партії "Єдиная Росія", – написав він.

Як вказала СБУ, топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області.

"Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів", – зазначає СБУ.

Суд наклав арешт на косметичний бізнес російського олігарха в Україні. Зокрема, судовим рішенням арештовано корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн, а також виробленої продукції та сировини, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах підприємства, йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування, додали в СБУ.

Під час общуків в офісах компанії вилучили термінали мобільного зв’язку, ноутбуки, жорсткі диски, серверне обладнання та документи з доказами протиправної діяльності, а також опломбували 70 одиниць устаткування для виробництва побутової хімії, складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою до 100 тис. тонн.

Усе це надійде в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила понад 10 компаній, власником яких виявився громадянин РФ.

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