Суд наклав арешт на майно нардепа Козака

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора РБК-Україна та Інтерфакс-Україна.

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - повідомили в ОГПУ.

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