Суд наклав арешт на майно нардепа Козака
Печерський районний суд заарештував майно нардепа від "Опозиційною платформи - За життя" Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді
Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора РБК-Україна та Інтерфакс-Україна.
"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - повідомили в ОГПУ.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.
- 9 липня Печерський районний суд Києва продовжив до 7 вересня домашній арешт народному депутату, якого підозрюють у державній зраді, Віктору Медведчуку.
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