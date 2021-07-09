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Суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на два місяці

9 липня, 2021 п'ятниця
09:03
Суспільство Віктор Медведчук

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату, якого підозрюють у державній зраді, Віктору Медведчуку

Про це повідомляє РБК-Україна.

Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Також надеп зобов'язаний:

  • прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;
  • не виїжджати з міста Києва та області без дозволу прокурора або суду;
  • утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;
  • здати паспорти для виїзду за кордон.

Рішення суду можуть оскаржити протягом п'яти днів.

Нардепа підозрюють в:

  • замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передачі російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнській діяльності (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють у РФ).
Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.

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медведчук
арешт
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