Суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на два місяці

Про це повідомляє РБК-Україна.

Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Також надеп зобов'язаний:

прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;

не виїжджати з міста Києва та області без дозволу прокурора або суду;

утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;

здати паспорти для виїзду за кордон.

Рішення суду можуть оскаржити протягом п'яти днів.

Нардепа підозрюють в:

замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передачі російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнській діяльності (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють у РФ).

12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.

Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.

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