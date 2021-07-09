Суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на два місяці
Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату, якого підозрюють у державній зраді, Віктору Медведчуку
Про це повідомляє РБК-Україна.
Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.
Також надеп зобов'язаний:
- прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;
- не виїжджати з міста Києва та області без дозволу прокурора або суду;
- утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;
- здати паспорти для виїзду за кордон.
Рішення суду можуть оскаржити протягом п'яти днів.
Нардепа підозрюють в:
- замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передачі російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнській діяльності (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють у РФ).
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.18
Купівля 27.18Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.48
- Актуальне
- Важливе