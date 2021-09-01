Суд остаточно заборонив Кіркорову в'їзд до Литви

Про це повідомляє Delfi.

"Рішення суду першої інстанції (щодо скарги Кіркорова - ред.) залишено без змін", - заявила представник суду Нерінгі Лукошявічене.

Наразі рішення остаточне й не може бути оскаржене.

У січні 2019 року Литва заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову на територію країни на п'ять років через виправдання окупації Криму.

Згодом, Вільнюський окружний адміністративний суд 14 червня відхилив скаргу російського виконавця і залишив чинним рішення Департаменту міграції про заборону в'їзду до Литви на п'ять років Кіркорову. Співак оскаржив це рішення і просив скасувати постанову Вільнюського окружного адміністративного суду й ухвалити нову - скасувати заборону Департаменту міграції.

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