Суд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України" в Києві
Шостий апеляційний адмінсуд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України", яка розташована на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
Суд задовольнив апеляційні скарги МКІП, Київської міської прокуратури, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та громадських організацій "Зберегти Квіти України" і "Мапа Реновації".
Зазначається, що суд погодився з аргументами, що Окружний адміністративний суд міста Києва необґрунтовано позбавив будівлю "Квіти України" статусу пам’ятки культурної спадщини.
"Наразі рішенням суду, яке вступає в силу відразу після проголошення, повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо скасування наказів про занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом пам’ятки архітектури, монументального мистецтва та категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини "Оранжерея, навчально-методичний павільйон "КВІТИ УКРАЇНИ" по вул. Січових Стрільців, 49 у м. Києві, охоронний № 4065-Кв", - йдеться у повідомленні.
Також суд залишив у силі припис міністерства про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом по вул. Січових Стрільців, буд. 49 у Шевченківському районі міста Києва".
- У грудні 2022 року Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Мінкульту та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про внесення павільйону "Квіти України" до реєстру пам'яток, що забороняє його руйнування або перебудову.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.21 Купівля 37.21Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе