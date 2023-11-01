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Головна Культура Суд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України" в Києві

Суд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України" в Києві

1 листопада, 2023 середа
06:14
Культура

Шостий апеляційний адмінсуд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України", яка розташована на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Суд задовольнив апеляційні скарги МКІП, Київської міської прокуратури, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та громадських організацій "Зберегти Квіти України" і "Мапа Реновації".

Зазначається, що суд погодився з аргументами, що Окружний адміністративний суд міста Києва необґрунтовано позбавив будівлю "Квіти України" статусу пам’ятки культурної спадщини.

"Наразі рішенням суду, яке вступає в силу відразу після проголошення, повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо скасування наказів про занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом пам’ятки архітектури, монументального мистецтва та категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини "Оранжерея, навчально-методичний павільйон "КВІТИ УКРАЇНИ" по вул. Січових Стрільців, 49 у м. Києві, охоронний № 4065-Кв", - йдеться у повідомленні.

Також суд залишив у силі припис міністерства про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом по вул. Січових Стрільців, буд. 49 у Шевченківському районі міста Києва".

  • У грудні 2022 року Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Мінкульту та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про внесення павільйону "Квіти України" до реєстру пам'яток, що забороняє його руйнування або перебудову.
Суспільство
Україна
новини Києва
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