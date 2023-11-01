Суд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України" в Києві

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Суд задовольнив апеляційні скарги МКІП, Київської міської прокуратури, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та громадських організацій "Зберегти Квіти України" і "Мапа Реновації".

Зазначається, що суд погодився з аргументами, що Окружний адміністративний суд міста Києва необґрунтовано позбавив будівлю "Квіти України" статусу пам’ятки культурної спадщини.

"Наразі рішенням суду, яке вступає в силу відразу після проголошення, повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо скасування наказів про занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом пам’ятки архітектури, монументального мистецтва та категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини "Оранжерея, навчально-методичний павільйон "КВІТИ УКРАЇНИ" по вул. Січових Стрільців, 49 у м. Києві, охоронний № 4065-Кв", - йдеться у повідомленні.

Також суд залишив у силі припис міністерства про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом по вул. Січових Стрільців, буд. 49 у Шевченківському районі міста Києва".