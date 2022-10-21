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Суд продовжив арешт Мангеру і Левіну, обвинуваченим у справі про вбивство активістки Гандзюк

21 жовтня, 2022 п'ятниця
19:11
Кримінал Підозрювані - Владислав Мангера та Олексій Левін за вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Суд залишив Мангера і Левіна, обвинувачуваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, під вартою на 2 місяці

Про це інформує Суспільне.

21 жовтня Дніпровський районний суд Києва ще на два місяці залишив під вартою Владислава Мангера та Олексія Левіна, обвинувачуваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. 

"Я вважаю це повністю законне рішення. Доведені всі ризики, які унеможливлюють перебування обвинувачених на свободі. Тиск на свідків - доведений. Один зі свідків повідомив нові обставини, що навіть у цьому році на нього здійснювався тиск одним з обвинувачених", - прокоментував рішення суду прокурор Офісу генпрокурора Олександр Сафарян.

Відповідно до рішення суду, Мангер і Левін перебуватимуть у СІЗО до 19 грудня цього року.

Адвокати просили обрати альтернативний запобіжний захід - домашній арешт. 

"Тим паче свідки вже були допитані на засіданні. Ризик тиску відпав", - сказав адвокат Мангера.

Обвинувачений Владислав Мангер заявив: "Я в СІЗО перебуваю 2,5 роки. Я за цей час надивився там багато. Навіщо я 50 років чесно працював? Навіщо чесно жити, чесно працювати?".

Олексій Левін, який також обвинувачений сказав, що не боїться вироку і просить у суду назвати строки його перебування під вартою: "Я прошу у суду назвати мені розумні строки. Я не боюся вироку і готовий до цього. Але вже майже 3 роки. Скажіть мені якийсь термін. Ну я ж бачу, що виходять люди та за корупцію, і за ДТП. Ну когось же випускають? Ну що я такого зробив?".

Наступне засідання суду у справі Катерини Гандзюк відбудеться 11 листопада, де мають допитати свідків від сторони захисту. У справі їх 102.

  • Нагадаємо, 31 липня 2018 року невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Опіки склали понад 30 % тіла. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла на 34-у році життя.
  • В ході судового засідання обвинувачений в організації замаху на Катерину Гандзюк Ігор Павловський заявив, що замовником убивства був голова Херсонської ОДА Владислав Мангер.
  • Суд Києва заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна як фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.
  • Київський апеляційний суд до 11 грудня 2021 року залишив під вартою екс-голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких звинувачують в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.
  • 11 травня 2021 року Дніпровський районний суд Києва залишив підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою. 
  • 31 липня 2021 року, київська патріотична молодь вивісила на пішохідному мості через Алею Героїв Небесної Сотні, що височіє над столичним Майданом Незалежності, розтяжку зі зверненням до чинного глави Української держави Володимира Зеленського. 
  • 24 березня цього року у Херсоні російські військові обікрали помешкання, де раніше жила Катерина Гандзюк.  

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