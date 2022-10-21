Суд продовжив арешт Мангеру і Левіну, обвинуваченим у справі про вбивство активістки Гандзюк

Про це інформує Суспільне.

21 жовтня Дніпровський районний суд Києва ще на два місяці залишив під вартою Владислава Мангера та Олексія Левіна, обвинувачуваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Я вважаю це повністю законне рішення. Доведені всі ризики, які унеможливлюють перебування обвинувачених на свободі. Тиск на свідків - доведений. Один зі свідків повідомив нові обставини, що навіть у цьому році на нього здійснювався тиск одним з обвинувачених", - прокоментував рішення суду прокурор Офісу генпрокурора Олександр Сафарян.

Відповідно до рішення суду, Мангер і Левін перебуватимуть у СІЗО до 19 грудня цього року.

Адвокати просили обрати альтернативний запобіжний захід - домашній арешт.

"Тим паче свідки вже були допитані на засіданні. Ризик тиску відпав", - сказав адвокат Мангера.

Обвинувачений Владислав Мангер заявив: "Я в СІЗО перебуваю 2,5 роки. Я за цей час надивився там багато. Навіщо я 50 років чесно працював? Навіщо чесно жити, чесно працювати?".

Олексій Левін, який також обвинувачений сказав, що не боїться вироку і просить у суду назвати строки його перебування під вартою: "Я прошу у суду назвати мені розумні строки. Я не боюся вироку і готовий до цього. Але вже майже 3 роки. Скажіть мені якийсь термін. Ну я ж бачу, що виходять люди та за корупцію, і за ДТП. Ну когось же випускають? Ну що я такого зробив?".

Наступне засідання суду у справі Катерини Гандзюк відбудеться 11 листопада, де мають допитати свідків від сторони захисту. У справі їх 102.