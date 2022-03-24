У Херсоні окупанти обікрали помешкання, де колись жила Катерина Гандзюк

Про це повідомляє "Суспільне.Херсон", передає "Еспресо. TV".

Зазначається, що дійством займалися 12 людей зі зброєю, які виламали двері до квартири, де нікого не було.

Причиною "обшуку" помешкання російські загарбники вказали, що це "об'єкт, який загрожує російській державності.



Довідково. Катерина Гандзюк - депутатка Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, в.о. керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради, радниця мера Херсону, національна волонтерка ООН, аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України, громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області. Загинула внаслідок нападу, що стався 31 липня 2018 року. Напад на Катерину та відсутність результатів розслідування дали початок всеукраїнській акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" — дописи, графіті та банери цього змісту з'явилися на сторінках соцмереж, стінах будинків і трибунах стадіонів України.

Нагадаємо, у Херсоні на будівлі міськради вивісили державний прапор України

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