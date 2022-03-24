Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У Херсоні окупанти обікрали помешкання, де колись жила Катерина Гандзюк

У Херсоні окупанти обікрали помешкання, де колись жила Катерина Гандзюк

24 березня, 2022 четвер
22:44

У Херсоні російські військові обікрали помешкання, де раніше жила Катерина Гандзюк

Про це повідомляє "Суспільне.Херсон", передає "Еспресо. TV".

Зазначається, що дійством займалися 12 людей зі зброєю, які виламали двері до квартири, де нікого не було.

Причиною "обшуку" помешкання російські загарбники вказали, що це "об'єкт, який загрожує російській державності.

Довідково. Катерина Гандзюк - депутатка Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, в.о. керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради, радниця мера Херсону, національна волонтерка ООН, аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України, громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області. Загинула внаслідок нападу, що стався 31 липня 2018 року. Напад на Катерину та відсутність результатів розслідування дали початок всеукраїнській акції "Хто замовив Катю Гандзюк?— дописи, графіті та банери цього змісту з'явилися на сторінках соцмереж, стінах будинків і трибунах стадіонів України.

  • Нагадаємо, у Херсоні на будівлі міськради вивісили державний прапор України

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Херсон
окупанти
Катерина Гандзюк
Читайте також:
23 березня, 2022 середа
Ризик державного перевороту проти Путіна у ФСБ зростає з кожним тижнем війни в Україні, - The Times
Йенс Столтенберг
23 березня, 2022 середа
Генсек НАТО звинуватив Китай у підтримці РФ шляхом "відвертої брехні та дезінформації"
Владимир Огрызко
23 березня, 2022 середа
Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 32.2
    Продаж 33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 березня
22:42
Урсула фон дер Ляйєн
Європа не дозволить Путіну вимагати плату за газ у рублях, - дер Ляйєн
22:06
пожежа
Киян закликали тримати вікна зачиненими та за можливості не перебувати на вулиці через пожежу в Київській області
21:50
В Одесі безпритульний знайшов і передав поліції протитанковий гранатомет
21:45
окупанти
Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вишгороді
21:37
Grammarly, NEC Group та Deutsche Telekom: Федоров назвав техкомпанії, які покинули ринок РФ 24 березня
21:33
Байден в Білому домі
Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден
21:28
Байден
Байден планує зустрітися з українськими біженцями у Польщі
21:23
Рада спростила доступ аграріїв до оренди та користування землею в умовах воєнного стану
21:22
За місяць світ запровадив понад 4 тис. санкцій, економіка Росії йде на дно - Кулеба
21:08
ЗСУ збили російську крилату ракету над Миколаєвом
21:03
долар рубль
В Європі ніхто не знає, як виглядає рубль, ніхто не платитиме в рублях за газ, - прем'єр Словенії
21:02
Байден і Сі Цзіньпін
Китай розуміє, що його майбутнє тісніше пов'язане із Заходом, аніж із Росією, - Байден
20:56
Дональд Трамп
Трамп подав до суду на Клінтон та інших демократів за звинувачення у змові з Росією
20:55
Потяг
Окупанти під Васильковом обстріляли евакуаційний потяг з Києва до Франківська
20:38
Шойґу і Герасімов
Шойґу не відповідає на наші дзвінки вже місяць, - Пентагон
20:35
Кличко закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і утриматися від прогулянок у лісопаркових зонах за межами житлових районів
20:08
Біолабораторії в Україні
У Росії вигадали фейк про причетність до неіснуючих в Україні "біолабораторій" Джорджа Сороса і сина Байдена
20:06
США шукатимуть російські активи
США нададуть Україні понад $1 млрд на гуманітарну допомогу
19:53
червоний хрест гумдопомога
Червоний Хрест планує відкрити офіс у РФ недалеко від українського кордону
19:46
обстріл
3 загиблих, 13 поранених: на Миколаївщині окупанти обстріляли мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів Снігурівської громади
19:40
Оновлено
G7
Лідери G7 готові накласти на РФ додаткові санкції
19:29
Наталка Діденко
До України насуваються морози, мокрий сніг і вітер, - синоптик Наталка Діденко
19:23
російський гелікоптер обстріляв
На Харківщині російський гелікоптер обстріляв техніку своїх військ, - Синєгубов
19:08
Олексій Арестович
Голі, босі окупанти: фронт майже завмер, війська РФ не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович
19:02
Спікери парламентів країн Балтії
Спікери парламентів країн Балтії підписали у Києві декларацію про вступ України до ЄС
18:48
Порошенко
Столицею України є Київ, хто хоче тікати – пишіть заяву: Порошенко пропонує звільняти високопосадовців, які відсиджуються під західним кордоном
18:32
посольство Білорусі
Дзеркальна відповідь: Україна скоротила кількість співробітників посольства Білорусі до п'яти осіб
18:21
"Врожайний день": ЗСУ збили російські дрон і винищувач
18:16
Ексклюзив
окупанти з рф
Ворог супроводжує колони техніки гелікоптерами – голова Сумської ОВА
18:15
Ексклюзив
лікарня обстріл
Окупанти керуються фашистською логікою: на Луганщині не лишилося жодної лікарні, яку би росіяни не обстріляли, - голова ОВА Гайдай
18:07
PGNiG
Польска нафтогазова компанія відмовилась оплачувати російський газ рублями
18:04
Канада
Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України
18:03
порт
Рада скасувала податки на імпорт товарів під час війни
17:48
ЗНО
Рада спростила ЗНО та скасувала ДПА у 2022 році
17:35
Компанія Ferrexpo надає безкоштовний доступ до своєї навчальної платформи усім бажаючим
17:35
"Свобода повинна бути озброєною": Зеленський закликав "Велику сімку" надати зброю Україні та позбавити РФ можливості користуватись GPS на війні
17:33
Ексклюзив
Валерій Чалий
Тенденція наступного десятиліття – збільшення обороноздатності країн – Чалий
17:27
Ексклюзив
"Миколаїв дає жару, орки відступають, хочуть закріпитись на позиціях, проте в них це погано виходить": радниця патронатної служби начальника миколаївської ОВА
17:25
Ексклюзив
Азов
Оборона Маріуполя увійде в підручники історії як ганьба російської армії, - Жорін
17:16
протикорабельні ракети
США планують надати Україні протикорабельні ракети, - Reuters
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV