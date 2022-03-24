У Херсоні на будівлі міськради вивісили державний прапор України
На будівлі міської ради Херсону повісили новий державний прапор
Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв, передає "Espreso.TV".
"У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – він вигорів і обтріпався", - написав Ігор Колихаєв.
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