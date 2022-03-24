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Головна війна з Росією У Херсоні треба частіше нагадувати, що окупант вразливий, щоб Росія не спромоглася швидко вибудувати адмінструктури, - Чийгоз
Ексклюзив

У Херсоні треба частіше нагадувати, що окупант вразливий, щоб Росія не спромоглася швидко вибудувати адмінструктури, - Чийгоз

24 березня, 2022 четвер
11:47
війна з Росією Ахтем Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від Євросолідарності Ахтем Чийгоз вважає, що в Херсоні потрібно частіше нагадувати, що окупант вразливий, аби Росія не спромоглася швидко вибудувати адміністративні структури

Політик розповів про це в етері Еспресо.TV.

"Картина і ці методи, які застосовує зараз на території Херсонщини держава-терористка Росія, ми проходили в Криму. Чекати чогось нового не варто. На відміну від Криму, в Херсоні зараз потрібно частіше нагадувати, силовими методами, що окупанти вразливі. Щоб агресор не спромігся, як на пів острові, швидко вибудувати адміністративні структури, використовуючи колаборантів", - зазначив Чийгоз.

Народний депутат наголосив, що присутність колаборантів на Херсонщині була очікувала, але наші військові та спецпідрозділи борються зі зрадниками України.

"Це дає впевненості нашим громадянам, що кара спіткає кожного колаборанта і росіянина в Україні. Це дає впевненість і в окупованому Криму. На жаль, будуть випадки викрадення українців, адже всі 8 років ми це проходимо на пів острові. У Криму настрій надзвичайно оптимістичний. Навіть зʼявилося гасло, що Крим буде визволений і нарешті Україна зайде на пів острів не тільки дипломатичним шляхом", - зауважив Ахтем Чийгоз.

  • Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти планують вводити в валютний обіг рублі.
  • Депутатка Херсонської міськради Оксана Погомій  в етері Еспресо розповіла, що в Херсоні замість орків – Росгвардія, а місцевих людей окупанти затримують та катують.
  • Окупанти втомилися від протестів у місті та готові депортувати всіх проукраїнських мешканців Херсона.

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