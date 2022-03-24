У Херсоні рашисти готують масовий терор – готові депортувати пів міста

Про це написав Times з посиланням на лист ймовірно написаний співробітником ФСБ Росії, повідомляє «Еспресо».

Рашисти готові здійснити «великий терор» – забрати людей вночі із домівок та депортувати в Росію. «Якщо доведеться перевезти півміста – ми до цього готові», – йдеться у листі. Кремль втомився «грати по-хорошому» з протестувальниками в Херсоні.