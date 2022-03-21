У Херсоні окупанти кулями та світло-шумовими гранатами розігнали мітинг, є поранені
У тимчасово окупованому Херсоні окупанти використали зброю проти неозброєних мешканців міста
Відповідні фото та відео з’явилися у телеграм-каналі "Херсон.Труха", передає Espreso.TV.
На одному з відео видно, як мітингувальники йдуть в сторону обласної адміністрації і кричать: "Додому!". Після цього чути вибух та постріли.
Також повідомляється, що як мінімум одного чоловіка було поранено, на відео видно багато крові. Попередньо відомо, що чоловік постраждав через вибух світло-шумової гранати, яку росіяни кинули йому під ноги.
За словами одного з херсонців, який зняв на відео звірства окупантів, одного учасника мітингу росіяни забрали в невідомому напрямку.
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