У Херсоні окупанти кулями та світло-шумовими гранатами розігнали мітинг, є поранені

Відповідні фото та відео з’явилися у телеграм-каналі "Херсон.Труха", передає Espreso.TV.

На одному з відео видно, як мітингувальники йдуть в сторону обласної адміністрації і кричать: "Додому!". Після цього чути вибух та постріли.

Також повідомляється, що як мінімум одного чоловіка було поранено, на відео видно багато крові. Попередньо відомо, що чоловік постраждав через вибух світло-шумової гранати, яку росіяни кинули йому під ноги.

За словами одного з херсонців, який зняв на відео звірства окупантів, одного учасника мітингу росіяни забрали в невідомому напрямку.

Нагадаємо, вчора, 20 березня, Херсон та Каховка вийшли на масштабні мітинги проти окупантів

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