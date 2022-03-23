Окупанти на Херсонщині планують ввести в обіг рублі, - депутат облради

Про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань у своєму Facebook.



За словами депутата, окупанти змушуватимуть українців приймати рублі в магазинах.



"З квітня на Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі. Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, і скоріш за все виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю в решті дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних та комунальних установах. Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону. "ХНР" все ближче. Але відправимо цей "ХНР" за російським кораблем! Заклик ігнорувати розрахунок в рублях. По-перше, рублі - це нікчемний папір, а головне Херсонщина - це Україна!", - йдеться у заяві Сергія Хланя.



Нагадаємо, 21 березня у Херсоні окупанти кулями та світло-шумовими гранатами розігнали мітинг, є поранені.

В окупованому Херсоні розстріляли авто помічника ексмера, колаборанта Сальдо. Водія вбито, пасажирку поранено, - ЗМІ.

Це подвиг, який надихає всіх нас, - Зеленський про мітинги на Херсонщині проти озброєних окупантів.

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