Це подвиг, який надихає всіх нас, - Зеленський про мітинги на Херсонщині проти озброєних окупантів
Це Україна, якою ми всі пишаємось, це українці, яким ми безмірно вдячний
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні., інформує Еспресо.TV
"Херсонська область сьогодні знову боролась – я їм вдячний. Знову вийшли на вулиці – за нас всіх, за Україну. З національними прапорами і з нашою українською хоробрістю. Без зброї проти окупантів, проти пострілів і військових машин. Це подвиг, який надихає всіх нас. Це Україна, якою ми всі пишаємось, це українці, яким я безмірно вдячний, як і увесь наш народ", - розповів президент України.
- Нагадаємо, В Херсонській області люди виходять на мітинги, а окупанти розганяють мирні протести за допомогою сльозогінного газу та кийків.
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