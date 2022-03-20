В Херсонській області окупанти розганяють мирні протести за допомогою сльозогінного газу та кийків, - активіст
Активіст та журналіст з міста Херсон Костянтин Риженко розповів, що окупанти в Олешках, Каховці та Новій Каховці розганяють мирні мітинги за допомогою сили
Про це він повідомив ефірі Еспресо.TV
“Кожного дня ми виходимо на вулиці для того, щоб заявити про свою громадянську позицію. Ми говоримо окупантам, що ми проти їхньої присутності в місті та країні. Ми також вказуємо їмі на те, що ми проти створення “ХНР” і не будемо ні до кого приєднуватись. Вони у відповідь, починаючи з вчорашнього дня, почали вмикати гімн СРСР. Сьогодні херсонці у відповідь почали співати гімн України” - розповів Риженко
Журналіст розповів, що окупанти в Херсоні поводяться досить мирно, що не скажеш про ситуацію в області.
“В Олешках, Каховці та Новій Каховці окупанти за допомогою сили розганяють мирні мітинги. Багатьох людей затримують та арештовують. В Херсоні такого не відбувається. В основному приходять за людьми після мітингів. Відстежують особливо активних та приходять до них додому.” - розповів Риженко
- Нагадаємо, 20 березня у Херсоні та Каховці українці знову масово виходять на протести проти окупантів.
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