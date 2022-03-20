В Херсонській області окупанти розганяють мирні протести за допомогою сльозогінного газу та кийків, - активіст

Про це він повідомив ефірі Еспресо.TV



“Кожного дня ми виходимо на вулиці для того, щоб заявити про свою громадянську позицію. Ми говоримо окупантам, що ми проти їхньої присутності в місті та країні. Ми також вказуємо їмі на те, що ми проти створення “ХНР” і не будемо ні до кого приєднуватись. Вони у відповідь, починаючи з вчорашнього дня, почали вмикати гімн СРСР. Сьогодні херсонці у відповідь почали співати гімн України” - розповів Риженко



Журналіст розповів, що окупанти в Херсоні поводяться досить мирно, що не скажеш про ситуацію в області.



“В Олешках, Каховці та Новій Каховці окупанти за допомогою сили розганяють мирні мітинги. Багатьох людей затримують та арештовують. В Херсоні такого не відбувається. В основному приходять за людьми після мітингів. Відстежують особливо активних та приходять до них додому.” - розповів Риженко



Нагадаємо, 20 березня у Херсоні та Каховці українці знову масово виходять на протести проти окупантів.



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