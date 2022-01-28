Суд США відмовився закрити справу грузинської шахістки щодо серіалу Netflix "Королівський гамбіт"

Про це повідомляє Variety.



Так, Netflix домагався відхилення розгляду позову. Пресдтавники платформи стверджують, що мінісеріал - вигадка, а перша поправка Конституції США надає творцям серіалів широку свободу у виготовленні контенту.



Суддя Вірджинія Філіпс вважає, що Гапріндашвілі навела правдоподібний аргумент щодо наклепу на її адресу з боку Netflix.



За словами судді, художні твори не застраховані від позовів про наклеп, якщо вони принижують честь реальних людей.



Довідка: у вересні минулого року грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі подала в суд на компанію Netflix через мінісеріал "Королівський гамбіт". Вона вимагає від Netflix $5 млн компенсації і вилучення епізодів, в яких подана ​​неправдива інформація про її кар'єрні досягнення.



Мінісеріал "Королівський гамбіт" розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Гармон. Вона прагне стати найвидатнішою шахісткою світу і бореться з емоційними проблемами, наркотичною та алкогольною залежністю. Дія серіалу розпочинається в середині 1950-х років і триває до 1960-x.



Серіал здобув дві премії "Золотий глобус".



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