Суд у Лондоні дозволив екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США

Про це повідомляє CNN.

Суд видав офіційний наказ про екстрадицію на слуханнях, які відбулися у Лондоні 20 квітня. Якщо міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател вирішить екстрадувати Джуліана Ассанжа до США, його захист матиме можливість до 18 травня подати апеляцію до Високого суду Лондона.

Ассанжа розшукують у США за звинуваченнями у шпигунстві, після того, як WikiLeaks опублікувала тисячі секретних файлів і дипломатичних телеграм у 2010 році. Йому загрожує до 175 років ув’язнення.

У 2012 році британський суд ухвалив заарештувати і видати Ассанжа Швеції. Тоді засновник WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не покидав його територію протягом останніх семи років.

У 2019 році Ассанж був позбавлений притулку за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. Його заарештували в Лондоні і помістили у в’язницю.

Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.

Влада США направила до Британії запит про екстрадицію Джуліана Ассанжа ще у червні 2019 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb