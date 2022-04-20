Суд у Лондоні дозволив екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США
Суд у Лондоні видав ордер на екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США
Про це повідомляє CNN.
Суд видав офіційний наказ про екстрадицію на слуханнях, які відбулися у Лондоні 20 квітня. Якщо міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател вирішить екстрадувати Джуліана Ассанжа до США, його захист матиме можливість до 18 травня подати апеляцію до Високого суду Лондона.
Ассанжа розшукують у США за звинуваченнями у шпигунстві, після того, як WikiLeaks опублікувала тисячі секретних файлів і дипломатичних телеграм у 2010 році. Йому загрожує до 175 років ув’язнення.
У 2012 році британський суд ухвалив заарештувати і видати Ассанжа Швеції. Тоді засновник WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не покидав його територію протягом останніх семи років.
У 2019 році Ассанж був позбавлений притулку за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. Його заарештували в Лондоні і помістили у в’язницю.
Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.
- Влада США направила до Британії запит про екстрадицію Джуліана Ассанжа ще у червні 2019 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе