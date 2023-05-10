Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що навесні 2022 року суддя з Бердянська, нехтуючи присягою українському народові, розпочала співпрацювати зі представниками ворога на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зловмисниця виконувала завдання кураторів і передавала дані про українських військових на Донеччині, надавала РФ інформацію про проукраїнських працівників правосуддя. Допомагала рашистам створити так званий підрозділ "міністерства надзвичайних ситуацій Росії".

Потім переїхала до Полтави, де стала головою районного суду. У травні цього року прокуратура викрила її незаконну діяльність.

Заступник Генерального прокурора підписав повідомлення про підозру судді у державній зраді.

"Після проходження відповідної процедури з отримання згоди Вищої ради правосуддя, клопотання прокурора Запорізької обласної прокуратури про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою судом задоволено", - пояснюють у пресслужбі.