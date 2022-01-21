"Суд" в окупованому Криму оголосив відмову журналісту Єсипенку в порушенні кримінальної справи щодо тортур з боку співробітників ФСБ
У п'ятницю, 21 січня, так званий суд у тимчасово окупованому Сімферополі оголосив про відмову Військово-слідчого комітету з Чорноморського флоту РФ порушити кримінальну справу у зв'язку з тортурами, які співробітники ФСБ застосували до політв'язня, кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка
Про це повідомляють "Ґрати".
"Сімферопольський районний суд, через місяць перерви, продовжує розглядати кримінальну справу фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка. Суддя починає з оголошення: з Військово-слідчого комітету прийшла відмова у порушенні кримінальної справи за заявою Єсипенка про тортури його співробітниками ФСБ", - йдеться у повідомленні.
Адвокат журналіста Тарас Омельченко під час засідання зазначив, що є певні неточності з датами, адже ухвала про відмову відкрити кримінальну справу з Військово-слідчого комітету надійшла 12 січня. На минулому засіданні суддя оголосив, що цю постанову скасували.
"Мені відправили ось це на мій запит, що там далі, я не знаю", - відповів суддя на зауваження адвоката.
Інший адвокат Єсипенка Дмитро Дінзе повідомив, що судове слідство продовжилося і сторони не приступили до судових дебатів.
"Сьогодні прийшла відповідь про відмову в порушенні кримінальної справи (про тортури, - ред.), але вона є старою, оскільки після відмови Військово-слідчого комітету з першої скарги на тортури, Єсипенко та співробітників ФСБ допитували знову. Держобвинувачення попросило дати підсумкове рішення та всі матеріали. Суд вирішив, що матеріали будуть зайвими і ухвалив подати лише рішення слідчого комітету", - розповів адвокат.
Суддя оголосив перерву до 15 лютого. У виданні передають, що біля суду під час засідання зібралися журналісти та активісти.
- Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
- 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий Київський районний суд Сімферополя продовжив його арешт до 11 липня.
- До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
- 6 липня окупаційний "суд" в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
- 16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.
- 3 грудня 2021 року, так званий суд у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на три місяці арешт Єсипенка.
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