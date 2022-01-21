"Суд" в окупованому Криму оголосив відмову журналісту Єсипенку в порушенні кримінальної справи щодо тортур з боку співробітників ФСБ

Про це повідомляють "Ґрати".



"Сімферопольський районний суд, через місяць перерви, продовжує розглядати кримінальну справу фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка. Суддя починає з оголошення: з Військово-слідчого комітету прийшла відмова у порушенні кримінальної справи за заявою Єсипенка про тортури його співробітниками ФСБ", - йдеться у повідомленні.



Адвокат журналіста Тарас Омельченко під час засідання зазначив, що є певні неточності з датами, адже ухвала про відмову відкрити кримінальну справу з Військово-слідчого комітету надійшла 12 січня. На минулому засіданні суддя оголосив, що цю постанову скасували.



"Мені відправили ось це на мій запит, що там далі, я не знаю", - відповів суддя на зауваження адвоката.



Інший адвокат Єсипенка Дмитро Дінзе повідомив, що судове слідство продовжилося і сторони не приступили до судових дебатів.



"Сьогодні прийшла відповідь про відмову в порушенні кримінальної справи (про тортури, - ред.), але вона є старою, оскільки після відмови Військово-слідчого комітету з першої скарги на тортури, Єсипенко та співробітників ФСБ допитували знову. Держобвинувачення попросило дати підсумкове рішення та всі матеріали. Суд вирішив, що матеріали будуть зайвими і ухвалив подати лише рішення слідчого комітету", - розповів адвокат.



Суддя оголосив перерву до 15 лютого. У виданні передають, що біля суду під час засідання зібралися журналісти та активісти.

Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий Київський районний суд Сімферополя продовжив його арешт до 11 липня.

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.

6 липня окупаційний "суд" в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.

16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.

3 грудня 2021 року, так званий суд у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на три місяці арешт Єсипенка.



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