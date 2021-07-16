В окупованому Криму журналісту Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує 18 років тюрми
На засіданні "суду" щодо заарештованого ФСБ в окупованому Криму фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка оголосили обвинувальний висновок
Про це повідомляють Крим.Реалії.
Прокурор оголосив обвинувальний висновок.
Єсипенка звинувачують за статтею 223-1. КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв) і за статтею 222.1 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).
Статті передбачають до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю - 18 років позбавлення волі.
Адвокат Дмитро Дінзе представив суду угоду з дружиною Єсипенка Катериною, на підставі якої він представлятиме інтереси обвинуваченого.
"Суд" оголосив перерву на ознайомлення з матеріалами справи адвоката.
- Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
- 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
- До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
- 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
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