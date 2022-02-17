Суд відправив на повторний розгляд справу про екснардепа Пашинського

Про це повідомляє Верховний суд у facebook.



Прокуратура направила касаційну скаргу з вимогою скасувати виправдувальний вирок Васильківського міськрайонного суду та направити справу на новий розгляд.



Верховний суд частково задовольнив позов прокуратури, але аргументи рішення будуть відомі 22 лютого.



Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій щодо Пашинського та направив справу на повторний розгляд.



У 2016 році в одному із сіл Київської області тодішній депутат Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який начебто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.



У серпні 2017 року Генпрокуратура закрила справу щодо Пашинського, але у 2019 році її поновили. У жовтні 2019-го колишнього депутата взяли під варту. 18 грудня суд пом'якшив запобіжний захід і відпустив його під цілодобовий домашній арешт.



Пашинському інкримінували умисне завдавання тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожувало від 5 до 8 років позбавлення волі, проте у березні 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав колишнього нардепа, тому що сторона обвинувачення "не довела провини Пашинського".



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