Суд відправив під домашній арешт поліцейського, обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, - журналіст Галка
Журналіст Нікіта Галка розповів, що за рішенням Європейського суду з прав людини, головного обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, було відправлено під цілодобовий домашній арешт
Про це журналіст повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Івана Приходька, головного обвинуваченого у вбивстві Кирила Тлявова, суд відпустив під домашній цілодобовий арешт. Це рішення зумовлене вимогою Європейського суду з прав людини. Україна ратифікувала європейську хартію з прав людини й український суд повинен виконувати рішення суду з прав людини. Саме тому Іван Приходько опинився під домашнім арештом", - пояснив Галка.
Журналіст наголосив, що за три роки вина жодного з обвинувачених ще не доведена.
"Справа триває понад три роки й досі винуватця не названо. У прокуратурі вважають, що саме Іван Приходько є головним обвинуваченим у цій справі. Іван Приходько і є тою людиною, яка здійснила той фатальний постріл. Хоча у справі фігурують чотири обвинувачених. Однак вина жодного з них поки не доведена", - додав він.
- 1 червня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з вогнепальним пораненням голови. Лікарями було зафіксовано у нього тяжке поранення, відкриту черепно-мозкову травму.
- Слідчі ДБР провели досудове розслідування за ч.1 ст.121 КК України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) щодо двох поліцейських, які розважалися стріляниною. 2 червня 2019 року ці поліцейські були затримані, їм повідомили про підозру в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
- 3 червня 2019 року поранений поліцейськими хлопчик помер. Підозру перекваліфікували на "умисне вбивство".
- згодом, очільник поліції Київщини Ценов пішов із посади, попросивши перевести його служити в зону ООС.
- Потім, поліцейському, який фігурує у справі загибелі 5-річного Кирила Тлявова від вогнепального поранення, оголосили підозру у вбивстві через необережність.
- Як відомо, один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох фігурантів у 2020 році звільнено з-під варти після внесення застави. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього - особисте зобов’язання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе