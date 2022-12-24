Про це журналіст повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Івана Приходька, головного обвинуваченого у вбивстві Кирила Тлявова, суд відпустив під домашній цілодобовий арешт. Це рішення зумовлене вимогою Європейського суду з прав людини. Україна ратифікувала європейську хартію з прав людини й український суд повинен виконувати рішення суду з прав людини. Саме тому Іван Приходько опинився під домашнім арештом", - пояснив Галка.

Журналіст наголосив, що за три роки вина жодного з обвинувачених ще не доведена.

"Справа триває понад три роки й досі винуватця не названо. У прокуратурі вважають, що саме Іван Приходько є головним обвинуваченим у цій справі. Іван Приходько і є тою людиною, яка здійснила той фатальний постріл. Хоча у справі фігурують чотири обвинувачених. Однак вина жодного з них поки не доведена", - додав він.