Суд заарештував осіб, які планували замах на міністра Лещенка
Печерський райсуд Києва заарештував двох осіб, які планували замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка
Про це Укрінформу повідомила Мар'яна Рева, прессекретарка голови Національної поліції України.
“Суд обрав двом підозрюваним запобіжні заходи - це тримання під вартою на 60 діб. (Запобіжні заходи обрали - ред.) громадянину США і жінці, фігурантці”, - повідомила прессекретарка.
- Нагадаємо, 18 листопада очільник МВС України Денис Монастирський повідомив, що поліція затримала осіб, які планували замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка. У справі фігурують двоє людей - громадянка України та громадянин США. Їм повідомили про підозру за низкою статей.
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