Суд заарештував осіб, які планували замах на міністра Лещенка

Про це Укрінформу повідомила Мар'яна Рева, прессекретарка голови Національної поліції України.



“Суд обрав двом підозрюваним запобіжні заходи - це тримання під вартою на 60 діб. (Запобіжні заходи обрали - ред.) громадянину США і жінці, фігурантці”, - повідомила прессекретарка.



Нагадаємо, 18 листопада очільник МВС України Денис Монастирський повідомив, що поліція затримала осіб, які планували замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка. У справі фігурують двоє людей - громадянка України та громадянин США. Їм повідомили про підозру за низкою статей.