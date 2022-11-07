Про це 7 листопада повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалила Апеляційна палата, яка відмовила стороні захисту і залишила чинним заочний арешт.

"7 листопада 2022 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволені апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України III—IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні", – зазначили в САП.

При цьому після затримання та доставки підозрюваного до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя може розглянути питання про пом’якшення запобіжного заходу, зазначили в САП.

Ім’я народного депутата слідство не називає, водночас обставини вказують на позафракційного народного депутата Андрія Деркача.

7 грудня 2020 року стало відомо, що Печерський районний суд за скаргами Центру протидії корупції зобов’язав тодішню генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити справи про можливу держзраду проти народних депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача.

27 жовтня 2022 року нардепу обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

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