Суд залишив під арештом підозрюваного у держзраді нардепа Деркача
Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід нардепу Антону Деркачу, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні
Про це 7 листопада повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалила Апеляційна палата, яка відмовила стороні захисту і залишила чинним заочний арешт.
"7 листопада 2022 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволені апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України III—IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні", – зазначили в САП.
При цьому після затримання та доставки підозрюваного до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя може розглянути питання про пом’якшення запобіжного заходу, зазначили в САП.
Ім’я народного депутата слідство не називає, водночас обставини вказують на позафракційного народного депутата Андрія Деркача.
- 7 грудня 2020 року стало відомо, що Печерський районний суд за скаргами Центру протидії корупції зобов’язав тодішню генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити справи про можливу держзраду проти народних депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача.
- 27 жовтня 2022 року нардепу обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту.
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