Нардепу Деркачу, якого підозрюють у держзраді, обрали запобіжний захід

Про це повідомив телеграм-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчим суддею буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який", – йдеться у повідомленні САП.

Прокурори наголосили: в ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат у 2019-2022 р.р. отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.