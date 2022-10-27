Нардепу Деркачу, якого підозрюють у держзраді, обрали запобіжний захід
Народному депутату України III—IX скликань Андрієві Деркачу, якого оголошено у міжнародний розшук за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Про це повідомив телеграм-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчим суддею буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який", – йдеться у повідомленні САП.
Прокурори наголосили: в ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат у 2019-2022 р.р. отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.
- Нагадаємо, 7 грудня 2020 року стало відомо, що Печерський районний суд за скаргами Центру протидії корупції зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити справи про можливу держзраду проти народних депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача.
- 18 березня 2021 року ФБР оголосило в розшук росіянина, якого разом із українським нардепом Деркачем підозрюють у спробі вплинути на вибори у США.
- 24 червня 2022 року СБУ викрила агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
- Того ж дня голова фракції партії "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що докази у справі агентурної мережі ГУР РФ, яку організував народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою нових санкцій проти РФ.
- 16 вересня Деркачу оголосили заочну підозру в держзраді та незаконному збагаченні й оголосили в розшук.
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