Про це голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія написав у Телеграм.

"СБУ встановила, що російська розвідка використовувала долари США для фінансування підривної діяльності на території України, — написав Арахамія. - Йдеться про суми в мільйони доларів, які передбачалися для створення приватних охоронних фірм під кураторством російських розвідників.

На думку народного депутата, ці факти підтверджують не лише те, що Росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує долари США, "перетворює здобутки цивілізованого світу на зброю для терористів".

"Це означає, що Росія має бути повністю відрізана від можливості отримувати, зберігати, переказувати американські долари, євро чи іншу вільноконвертовану валюту. Адже для них це — інструмент фінансування злочинів, а не спосіб розвивати економіку, створювати блага і ділитися ними з людством", - підсумував Давид Арахамія.

24 червня СБУ викрила агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

19 жовтня 2020 року facebook заблокував акаунт народного депутата Андрія Деркача через втручання в американські вибори.

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