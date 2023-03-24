Суд заочно арештував колишнього нардепа-втікача від забороненої ОПЗЖ Кузьміна без права на заставу
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) для колишнього народного депутата-втікача від забороненої ОПЗЖ Рената Кузьміна без права на внесення застави
Про це стало відомо з telegram-каналу ДБР.
Зазначається, що за матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.
Раніше про це повідомлялося в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
Стало відомо, що за клопотанням Офісу генерального прокурора колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії ОПЗЖ, підозрюваному у державній зраді, обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
"Суд ухвалив відповідне рішення на підставі зібраних доказів. Встановлено, що колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні", - йдеться у дописі.
Також стало відомо, що березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.
Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Виконувачем обов’язків генерального прокурора підписано повідомлення про підозру народному депутату України у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
- 23 березня стало відомо, що Служба безпеки України викрила керівництво українського підприємства з Одеси, яке постачало сировину для виробництва лазерних прицілів до Росії.
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