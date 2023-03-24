Про це стало відомо з telegram-каналу ДБР.

Зазначається, що за матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Раніше про це повідомлялося в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Стало відомо, що за клопотанням Офісу генерального прокурора колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії ОПЗЖ, підозрюваному у державній зраді, обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

"Суд ухвалив відповідне рішення на підставі зібраних доказів. Встановлено, що колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні", - йдеться у дописі.

Також стало відомо, що березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Виконувачем обов’язків генерального прокурора підписано повідомлення про підозру народному депутату України у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).