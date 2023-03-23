Продавали сировину для виробництва лазерних прицілів у РФ: СБУ викрила одеську компанію на співпраці з агресором
Служба безпеки України викрила керівництво українського підприємства з Одеси, яке постачало сировину для виробництва лазерних прицілів до Росії
Про це інформує СБУ.
Правоохоронці встановили, що компанія продавала ворогу інертний газ високого очищення та обладнання для його обробки, які використовують у військово-промисловому комплексі Росії, зокрема, у виготовленні лазерних прицілів для танків і високоточних видів озброєння.
"Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очищення інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очищення", - пише пресслужба.
У 2022 році фактичні власники установи - росіяни, формально перепродали активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.
Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до Росії тогоріч у березні бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході.
Саме ця фірма надалі закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла до РФ.
Під час обшуків на виробництві виявили документи із доказами.
Керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору.
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