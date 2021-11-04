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Суд змінив запобіжний захід Володимиру Прохнічу, який прийшов до Кабміну з гранатою
Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ветерану Володимиру Прохнічу, який погрожував підірвати гранату в будівлі уряду, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт
Про це у Facebook написав адвокат Прохніча Тарас Безпалий.
Він додав, що наступне судове засідання відбудеться 28 грудня 2021.
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