Суд змінив запобіжний захід Володимиру Прохнічу, який прийшов до Кабміну з гранатою

Про це у Facebook написав адвокат Прохніча Тарас Безпалий.



Він додав, що наступне судове засідання відбудеться 28 грудня 2021.



Нагадаємо, 4 серпня ветеран батальйону "Айдар" Володимир Прохніч зайшов до будівлі Кабміну з бойовою гранатою і погрожував підірвати її. Після перемовин, які провів із чоловіком його друг, Прохніча вдалося вмовити здатися добровільно. Після затримання чоловік вибачився за свої дії.

Прохнічу інкримінують ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb