Чоловік із гранатою взяв в заручники людей в будівлі Кабміну, його затримали

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде". Він погрожує вирвати чеку і підірвати будівлю.



Чоловік наголошує, що граната справжня та бойова. Також він заявив, що захоплює будівлю. Жодних вимог він не оголосив.



Вартові Еспресо повідомили, що чоловік взяв в заручники двох працівників УДО.



За інформацією нашого журналіста Іллі Березенка, у МВС не сумніваються, що граната може бути бойовою.



Він також додав, що за неперевіреними даними, чоловік може бути одним із бійців батальйону "Айдар".



Наразі вулиці Грушевського та Інститутська перекриті, під будівлю приїхали вибухотехніки та слідчі, швидкі та пожежні.



За попередніми даними, у будівлі перебувають деякі працівники.



Зараз чоловіка затримали, він вибачився за свої дії.



Він виявився двічі пораненим ветераном війни з РФ. Проводив перемовини із підозрюваним його друг - Василь Олексюк.



За 10 хвилин вдалося вмовити чоловіка здатися добровільно.



















Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb