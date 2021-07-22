"Вагнергейт": Шевченківський райсуд зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо Зеленського
22 липня Шевченківський суд за скаргою "Руху опору капітуляції" ухвалив , що Державне бюро розслідувань повинно відкрити кримінальне провадження за статтею "державна зрада " щодо президента Володимира Зеленського
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Шевченківський райсуд ухвалив, що ДБР повинно відкрити справу за статтею 111 ККУ "державна зрада" стосовно президента Володимира Зеленського.
"ДБР покриває злочин влади за статтею 111 "Державна зрада". Попри це, причетним до злочину не вдасться уникнути відповідальності. Але для цього ми з вами маємо прийти на суд, щоб дати хід справі", - йдеться в заяві "Руху опору капітуляції".
На попередньому розгляді суддя погодився на публічний розгляд справи і дав дозвіл висвітлювати процес. А також - викликав слідчого ДБР, який мав пояснити бездіяльність свого відомства. Втім представник ДБР на суд не з'явився.
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