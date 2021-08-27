Суддя Верховного Суду Гусак подав у відставку
Суддя Микола Гусак хоче звільнитися із Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
Про це йдеться в порядку денному засідання Вищої ради правосуддя на 7 вересня.
Вища рада правосуддя отримала заяву про відставку судді Миколи Гусака з Верховного Суду.
Довідка: Микола Гусак працював у Верховному Суді України з 2001 року. У 2017 році Гусака включили до складу Першої Дисциплінарної палати. З 2017 по 2019 рік він був членом Вищої ради правосуддя.
Микола Гусак – п'ятий суддя Верховного Суду зі 190 працівників, який подав у відставку за останній рік.
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