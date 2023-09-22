Суддю з Луганщини звинуватили в держзраді та ще низці злочинів за співпрацю з окупантами

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора за спільного процесуального керівництва з Луганською обласною прокуратурою скерували до суду обвинувальний акт стосовно "голови Кам’янобродського районного суду міста Луганська лнр".

Повідомляється, що у 2014 році діюча суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області зрадила присязі та почала співпрацювати з окупантами.

"З жовтня 2015 року та дотепер обвинувачена очолює незаконно створений суд окупаційної адміністрації держави-агресора. Вона приймає так звані "нормативні акти", які сприяють формуванню "правової системи" у псевдореспубліці", - зазначають у Офісі Генерального прокурора.

Зокрема, "голова районного суду" періодично виступає на місцевому пропагандистському телеканалі та стверджує про нібито налагоджену роботу й "легітимність" функціонування так званої "влади лнр".

Жінку звинувачують у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Наразі обвинувачена оголошена в розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.