Суддю з Луганщини звинуватили в держзраді та ще низці злочинів за співпрацю з окупантами
Суддю з Луганщини звинувачують у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора за спільного процесуального керівництва з Луганською обласною прокуратурою скерували до суду обвинувальний акт стосовно "голови Кам’янобродського районного суду міста Луганська лнр".
Повідомляється, що у 2014 році діюча суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області зрадила присязі та почала співпрацювати з окупантами.
"З жовтня 2015 року та дотепер обвинувачена очолює незаконно створений суд окупаційної адміністрації держави-агресора. Вона приймає так звані "нормативні акти", які сприяють формуванню "правової системи" у псевдореспубліці", - зазначають у Офісі Генерального прокурора.
Зокрема, "голова районного суду" періодично виступає на місцевому пропагандистському телеканалі та стверджує про нібито налагоджену роботу й "легітимність" функціонування так званої "влади лнр".
Жінку звинувачують у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).
Наразі обвинувачена оголошена в розшук.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
-
15 вересня правоохоронці провели обшуки в народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру в державній зраді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе